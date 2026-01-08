Galatasaray'a transfer rakibi Ajax!

Manchester United forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte'ye yeni bir talip çıktı.
AJAX DEVREYE GİRDİ
Voetbal'da yer alan habere göre, Ajax, Uruguaylı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
Ajax'ın yeni bir orta saha transferi arayışında olduğu ve Ugarte'nin de adaylardan biri olduğu belirtildi.
TRANSFER PLANI
Hollanda temsilcisinin, 24 yaşındaki futbolcu için kiralık transfer düşündüğü ve Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
Dünya Kupası öncesi daha fazla oynamak isteyen Ugarte de transfere sıcak bakıyor.
MAAŞI SORUN OLABİLİR
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ajax'a transferi için engelin ise maaş olduğu belirtildi. Ugarte'nın kazandığı maaşı Ajax'ın karşılayamayacağı ve bu durumun Manchester United ile görüşülmesi gerektiği belirtildi.
MANU'DAKİ GELECEĞİ
Öte yandan Ugarte'nin Manchester United'daki geleceği de transfer için belirleyici olacak. Manchester United'da Ruben Amorim döneminde geri plana düşen Ugarte, gelecek yeni teknik direktöre göre de kararını verecek ve geleceğini şekillendirecek.
BU SEZON 16 MAÇ
Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United'da 16 maçta süre buldu.
