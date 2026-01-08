08 Ocak
Galatasaray'a transfer rakibi Ajax!

Ajax, Manchester United forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte ile ilgileniyor.

calendar 08 Ocak 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a transfer rakibi Ajax!
Manchester United forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte'ye yeni bir talip çıktı.

AJAX DEVREYE GİRDİ

Voetbal'da yer alan habere göre, Ajax, Uruguaylı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Ajax'ın yeni bir orta saha transferi arayışında olduğu ve Ugarte'nin de adaylardan biri olduğu belirtildi.

TRANSFER PLANI


Hollanda temsilcisinin, 24 yaşındaki futbolcu için kiralık transfer düşündüğü ve Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Dünya Kupası öncesi daha fazla oynamak isteyen Ugarte de transfere sıcak bakıyor.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ajax'a transferi için engelin ise maaş olduğu belirtildi. Ugarte'nın kazandığı maaşı Ajax'ın karşılayamayacağı ve bu durumun Manchester United ile görüşülmesi gerektiği belirtildi.

MANU'DAKİ GELECEĞİ

Öte yandan Ugarte'nin Manchester United'daki geleceği de transfer için belirleyici olacak. Manchester United'da Ruben Amorim döneminde geri plana düşen Ugarte, gelecek yeni teknik direktöre göre de kararını verecek ve geleceğini şekillendirecek.

BU SEZON 16 MAÇ

Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United'da 16 maçta süre buldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
