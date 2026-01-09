09 Ocak
Beşiktaş'tan Antalya'da transfer zirvesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalya'da bir araya gelerek transfer listesindeki isimlerin son durumunu masaya yatırdı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalya'da transfer gelişmelerini masaya yatırdı.
 
Listedeki isimlerin son durumları görüşüldü. Önümüzdeki günlerde ilk takviyenin takıma katılması bekleniyor.
 
Artık imzaya beklenen kaleci Filip Jörgensen ise takımı Chelsea'nin Fulham'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçta Beşiktaşlı taraftarlarca markaja alındı.
 
Beşiktaşlı taraftarların, yedek kulübesinde oturan Danimarkalı kaleciye, "Come to Beşiktaş" ve "Beşiktaş seni bekliyor" diye bağırdığı anlar sosyal medyaya düştü. Jörgensen ise bu ilgiye gülümseyerek karşılık verdi.
