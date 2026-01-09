Ferhat Gündoğdu: 'Affımız olmayacak'

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündeme dair TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.



"TEKNİK ADAMLARA KART ÇIKACAK"



"Kapanış konuşmasında bugün ikinci yarı talimatı olarak şunu verdim, kulüplere de yazılı olarak hatırlatacağız... Futbolun marka değerinden bahsediyoruz ve bunu arttırmak için çalışıyoruz. TFF'nin hedefi var, biz de marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz, iyi bir hakemlikle... İlk yarıda kötü imaj veren konulardan biri teknik alan yönetimiyle ilgili aksaklıkları... İtiraz herkesin hakkıdır. Kurallar çerçevesinde bir şey yok ama kural dışındaki itirazları cezalandırmadığınızda adaleti sarsıyorsunuz ve marka değerine kötülük yapıyorsunuz. İkinci yarıda itirazlara dikkat edeceğiz, buradan eleştiri alacağız. Aşırı itirazlarda önce kulübeleri uyaracak, sonra hakem geliyorsa, mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız! Teknik adamları anlıyoruz ama rencide etmemek gerekiyor!"



"TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU HEP SÖYLER..."

"Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hep söyler. En alt lig ile en üst lig arasında hiç fark yok! Ünlü olabilir karşımızdaki kişi ama bundan etkilenmemeliyiz!""Hakemlere, kalecilerle ilgili 8 saniye kuralını hatırlattık. Yeni uygulama, bazen genç arkadaşlar maçın heyecanıyla unutabiliyor. Yakaladık ve ismen de o arkadaşları uyardık. Artık adapte olmamız lazım. Kaleciler de dikkat etsin""Futbolcular ve kenardakiler bu yalancı sakatlıklarla ilgili artık yardımcı olsun. 'Oyuncular da bunu yapmasın' dersek, daha adil oluruz. 16 kamera var, oyuncular da yapmamalı. Kafa travmaları için kimse risk alamaz. 'Ciddi sakatlık olduğuna inanıyorsanız, oyunu durdurun' diyor. İnanmadığınızda, kendi takım arkadaşı bile durmadığında siz neden duracaksınız? Bizi aldatmaya çalışıyor. Hakem, oyuncunun yanına gittiğinde bir de fırça atıyorlar. O konuşma oyunu daha da geciktiriyor. Hakem sadece doktor isteyip, istemediğini soracak. Cevap vermiyorsa, hemen oyunu başlatın. Oyun soğumasın, duraksama süreleri azalsın. Arkadaşlarımız burada da sert tavır sergileyecekler. Gerçek sakatlığı tespit edeceğiz. Oyuncu değişiklikleri de süreyi soğutuyor, burada etki edemeyiz. Bazen taktiksel oluyor. Konu tek taraflı değil, birbirimize yardımcı olmalıyız."

"Hafta sonu maçlarını tek tek Riva'da izliyoruz. Çok yorucu oluyor ama izliyoruz. Not alıyoruz. Acil bir konu varsa, hemen konuşuyoruz. Orada olmayan yabancı danışmanlara pozisyonları değerlendirtiyoruz ve ertesi sabah değerlendirmelerini alacağımızı söylüyoruz. Sonra ertesi sabah Riva'da değerlendirme yapıyoruz. Ayrıca yorumcuları da dinliyoruz. Çünkü kamuoyunun ne düşündüğü de önemli. Buna göre neleri açıklamamız gerektiğini fark ediyoruz. Biz kolay anlaşılabilir bulabiliyoruz ama toplumda böyle olamayabilir. Salı günü sabahına kadar bütün kritik pozisyonlar için kararımızı vermiş oluyoruz."



GRİ POZİSYONLAR...



Kamuoyunun anlayamadığı ve tartıştığı pozisyonlar gri pozisyonlar. Hakemin verdiği kararın dışına çıkılamayacak kararlar... Dünya karar verememiş, pozisyon doğruysa hakeme saygı duyacağız. Yorumcular da bazen gri pozisyon olduğunu ve hakeme güvenmemiz gerektiğini söyler. Biz de böyle düşünüyoruz."



ELLE OYNAMA KARARLARI





"Elle oynamalarda sorun yaşıyoruz. Dünyada da sorun, İngiltere'de de sorun. Her ele çarpma penaltı değil! El topa mı gidiyor, top ele mi geliyor? Eli açarak risk alıyorsa, sonucuna katlanacak. Biraz ülkenin futbol anlayışına da bağlı. Mesela İngiltere'de topun oyunda kalma süresi, fauller çok farklı. Oradaki oyuncular da topa hamle yapıyor. Bizde rakibe hamle yapılıyor, faul sayısı artıyor. Elle oynamalarda Portekiz, İspanya ve İtalya da bizim gibi."





KAZIMCAN KARATAŞ POZİSYONU



"Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda Kazımcan Karataş topu görüyor. Bu bir kriter. Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun."









"HATA YAPAN HAKEMİ SONRA CEZALANDIRDIK"





"1. Lig maçında bir hakem arkadaşım değerlendirme hatası yaptı, iyi de bir hakem. Normalde maç vermemem lazımdı. Süper Lig'de çok sıkıştık, mecburen o arkadaşa Süper Lig'de görev verdim. Perşembe günü toplantımızda 'Hata yapıldı ama maça verdim' diye de açıkladım. Hakeme de söyledim. 'Yanlış yaptı ama ödüllendirildi diye düşünmeyin' dedim. Bu cezanın daha sonra çekileceğini söyledim ve çekildi!"





VAR'DA DOĞRULUK ORANI %89,5





"Bu sezonun ilk yarısı, geçen seneye göre daha iyi geçti. Hem hakem, hem de VAR müdahaleleri için bunu söylüyorum. VAR'da 1,5 puan, saha kararlarında 1 puan öndeyiz. Bunlar seyirciler için anlamlı değil, onlar takımlarına uygulanan kararlara bakar. Ancak bu rakamlar bizim için önemli, gelişime bakıyoruz. VAR'da %92 başarı yakalamak istiyoruz, 1. Lig'de %94 bu oran. Süper Lig'de şu an %89,5 oranında doğru gidiyoruz. Cuma sahadaki hakem arkadaşımızı, cumartesi, pazar veya pazartesi VAR'da görebileceksiniz. Çok iyi arkadaşlarımız var."





GRİ POZİSYONLAR



VAR'DAN FISILDAMA





"UEFA gri pozisyonlara müdahale edilemeyeceğini söylüyor. Şunu yapabilir miyiz; 'Bizde futbol anlayışı farklı, müdahale edeceğiz' demek çok tehlikeli. Bu bizi başka tartışmalara götürür. Kamuoyunun çelişki yaşaması var, burada anlaşmazlık oluyor. Bir de 'VAR neden uyarmıyor?' deniyor. VAR uyaramaz, sadece pozisyon için çağırır. Fısıldama olursa, protokole aykırı. Fısıldamazsa, pozisyon kaçıyor. Bizim için çok zor. Ancak çizgiyi bozmadan, UEFA kurallarına uymaya çalışıyoruz."





90 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU





"Fenerbahçe-Konyaspor maçında Hakem Ozan Ergün'ün kaleciye 'VAR verdi ben ne yapabilirim' dediğini sosyal medyadan gördüm. Etkileşim için bunlar yapılıyor. Ozan Ergün'ü aradım ve sordum, böyle bir şey demediğini söyledi. Ertesi sabah koşarak VAR odasına gittim ve dinledim, alakası yok. Bu tür olaylar ve hakemlerin kişisel karalanmaları nedeniyle avukatlık birimi kuruldu. VAR kayıtlarını kanıt göstererek, 90 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bilgi kirliliği, bunu yapmak zorundayız."





"BİRKAÇ BAŞKANA 'HATA YAPTIK' DEDİM"





"Kulüp başkanlarının muhatabı biz değiliz, TFF. Onlar iletişim kuruyor. Birkaç kulüp başkanına 'Hata yaptık' dedim. Süper Lig ve 1. Lig'den maçlardı, başkanlara söyledim ve teşekkür ettiler. Bunlar başkanın onayı ve yönetim kurulu nezaretinde oluyor. Başkanlar, TFF'yi ziyarete geliyor, bizi de çağırıyorlar. Saklayacağımız bir şey yok, hata varsa söyleriz."





"RİSK ALMAK DURUMUNDA KALDIK"





"Oğuzhan Çakır'ı geçen sene Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verdik. Hiçbir MHK Başkanı risk almaz ama risk almak durumunda kaldık. Kulüpler de genç arkadaşları istiyor. Sabır göstermeye ihtiyaç var. Genç arkadaşların yol aldığını da düşünüyorum.



Oğuzhan Çakır'a çok güveniyoruz, ona 'Buz adam' derim. Çok sağlam bir bünye vermiş Allah. Fitness testlerinde çok iyi çıkıyor. Soğukkanlı biri. Bir pozisyon hariç başarılıydı. Şu anda UEFA'da 9 maç yönetti. Oğuzhan Çakır ve Mehmet Türkmen'i UEFA'ya kabul ettiler. Onlar da yetenekleri gördü.



Hakemler 1. Lig'e gelirken çok maça çıkıyorlar. 1. Lig'de tecrübe kazandıktan sonra Süper Lig için analiz ediyoruz. Bunları yabancı danışmanlarımıza yaptırıyoruz. Kapasiteli arkadaşları, 1. Lig'in zor maçlarında görevlendiriyoruz. Doğru yolda gidiyorsa, Süper Lig takımlarının kupada oynadığı maçlara veriyoruz. O yüzü kamuoyuna alıştırıyoruz ve sonra Süper Lig'e veriyoruz."



"SÜPER KUPA, ONA YAKIŞIRDI"





"Halil Umut Meler'in Dünya Kupası'nda olmayacağını tahmin ediyorduk. Yurt dışında maçları da kötü gidiyordu. Geçen seneden beri yaptığımız bir program var.



Geçen sene 'Çok yoruldum, dinlenmem gerekiyor. Toparlanmam gerekiyor, destek olacağına eminim. Bu sonraki yıllar için geçerli' dedi. Geçen sene yormadık. Çok zor günler yaşadı, altından kalktı. Avrupa'da da maçları iyiye döndü.



Süper Kupa da ona yakışırdı. İnşallah başarırım ve kamuoyunun takdirini alır. 2028 için çalışmalarımız devam eder."



YASİN KOL, İNGİLİZCE





"İlk yarı derbilerdeki hakem kararları, geçen yıla göre daha iyiydi. Kamuoyu da bu yönde değerlendirdi. Yasin Kol'un İngilizcesi yok ama olsa, daha önceden FIFA hakemliğine aday olurdu. Performansı iyiye gidince kenara çektim '37 yaşına giriyorsun ama senin bu hakkını yemek istemem. FIFA hakemliğine aday olmak istersen, İngilizce desteği verelim, geçmişte bu yapıldı' dedim. Yasin Kol 'Çok isterim, 37 yaşına geldim. Uğraşıyorsunuz, genç arkadaşlar var. Ne sizi, ne kurumu yıpratmak istemem' dedi. Ben de teşekkür ettim. Bu hakemlerimiz iyi niyetli insanlar. Maçta Yasin Kol, İngilizce bilmediği için sorun yaşamadık. Tedbir alıyoruz, kenara İngilizce bilen veriyoruz."





"YABANCI HAKEM GELMESİN!"





"Geçen senenin ilk dönemi biz de çok zorlandık. Elinizdeki kadroyu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Takımlar gibi Avrupa'dan transfer yapmıyorsunuz! Bu hakemlik işi milli mesele! Kendi çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Yabancı danışmanlarımız da bunu söylüyor, sistemin bozulacağını belirtiyorlar. Yabancı hakemi ben ve başkanımız istemiyoruz. Geçen sene çok çıkmazdaydık. Başkanımız, geçen sene hakemlerimizi bir yokladı. Onlar da istekli olamadı! Onlar da durumun farkında, biliyorlar. Üç adayım vardı, biri o günkü atmosferde yok olacaktı! Ne kadar koruyabilecektim, bilmiyorum. Risk analizi yaptık. Slavko Vincic derbiyi yönetti ama bizim hakemlerimiz de ona yakın yönetiyor. Yabancı hakem kararı Yönetim Kurulu'nun. Benim önerim getirmemek olur. Çok değişken durumlar, olağanüstü şeyler olur, bilemem. VAR konusunda belli bir aşama kaydettik. Saha hakemleri devreye girecek. VAR'a da yabancı gelmemesi çok olumlu."





F.BAHÇE - SAMSUN MAÇINDAKİ POZİSYON





"Fenerbahçe-Samsunspor maçındaki pozisyonunda Ali Şansalan kendi karar verdi, VAR'a bırakmadı. Çok doğru bir yerdeydi, gördü ve kararını verdi. VAR'a bıraksa, eleştiriler haklı olurdu."



