TFF, 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
* Olcan Adın
* Ümit Davala
* Ahmet Dursun
* Yiğit İncedemir
* Fahri Tatan
* Volkan Arslan
* Ozan Köprülü
* Serdar Topraktepe
PFDK'ye sevk edilen isimler ise şöyle: