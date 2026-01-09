TFF, 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.





* Olcan Adın



* Ümit Davala



* Ahmet Dursun



* Yiğit İncedemir



* Fahri Tatan



* Volkan Arslan



* Ozan Köprülü



* Serdar Topraktepe



PFDK'ye sevk edilen isimler ise şöyle:







