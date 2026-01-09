09 Ocak
Davinson Sanchez'in dalya heyecanı

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Fenerbahçe karşısında şans bulması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek.

calendar 09 Ocak 2026 13:40
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finalinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

2023 yazında 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıktı.

Sanchez, bu derbide de oynaması durumunda Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçında ter dökecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
