NBA'in eski yıldızlarından DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves hakkında yaptığı bir takas yorumu sonrası ölüm tehditleri aldığını açıkladı.Run It Back TV programına konuk olan Cousins, yaşadıklarını neredeyse gündelik bir ayrıntı gibi anlattı ancak sözlerinin içeriği oldukça çarpıcıydı:Cousins'ın sözleri, yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmeye dayanıyor. Eski yıldız, Lakers'ın Austin Reaves'i Dillon Brooks karşılığında takas etmeyi en azından düşünmesi gerektiğini dile getirmişti. Cousins, bu önerinin kişisel olmadığını, tamamen basketbol temelli bir bakış açısıyla yapıldığını vurgulamıştı.Cousins'a göre Brooks, savunmada oyunun tonunu belirleyen, sertlik getiren ve bazı kadroların ihtiyaç duyduğu bir "denge unsuru" niteliği taşıyor. Kadro mühendisliği açısından bu fikrin tartışmaya açık olduğunu savunan Cousins, sosyal medyada ise tepkilerin kontrolden çıktığını ifade etti.Lakers taraftarlarının Reaves'e karşı son derece korumacı yaklaşmasının nedenleri ise net. Draft edilmeden lige giren Reaves, artık yalnızca bir "hikâye" değil. Bu sezon 26.6 sayı, 5.2 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalayan guard, bunu yüksek verimlilikle yapıyor.Reaves, taraftarlar gözünde artık yalnızca tamamlayıcı bir parça değil; Luka Doncic ve LeBron James ile birlikte çekirdek kadronun bir parçası olarak görülüyor. Kulüp bünyesinde yetişmiş bir başarı hikâyesi olması da, taraftarların ona karşı güçlü bir aidiyet hissetmesine neden oluyor.Bu durum, Cousins'ın yorumunun neden bu denli sert bir tepkiyle karşılandığını da açıklıyor.