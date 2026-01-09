Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, 5 Şubat'taki NBA takas tarihinden önce sahalara dönmesi düşük ihtimal olarak görülürken, bu sezon hiç forma giymeyebileceği de konuşuluyor.Mavericks'in oyun kurucusu, yaklaşık 10 ay önce yaşadığı ağır ACL sakatlığı sonrası henüz parkelere dönemedi. ESPN'den Tim MacMahon'a göre Irving'in dönüşü yakın görünmüyor ve sezonun geri kalanı için durumu belirsizliğini koruyor.MacMahon, Howdy Partners podcast'inde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:MacMahon, Irving'in dönüşü olsa bile bunun sınırlı bir değerlendirme süresi sağlayacağını belirtti:Deneyimli gazeteci sözlerini şöyle tamamladı:Her ne kadar Utah Jazz maçı öncesinde yaptığı antrenman görüntüleri erken bir dönüş ihtimali yaratsa da, Irving'in sahaya dönüş takvimi hâlâ netleşmiş değil. Yıldız oyuncu, Mavs yardımcı antrenörü Phil Handy eşliğinde yaptığı çalışmalarda formda bir görüntü verdi.Irving, geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğu dönemde Dallas formasıyla 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.Bu sezon Irving'den yoksun Mavericks, 14-24'lük dereceyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve şu anda Play-In hattının dışında bulunuyor.