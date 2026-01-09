09 Ocak
Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, 5 Şubat'taki NBA takas tarihinden önce sahalara dönmesi düşük ihtimal olarak görülürken, bu sezon hiç forma giymeyebileceği de konuşuluyor.

09 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie bu sezon dönecek mi? Sakatlık sürecindeki son durum
Mavericks'in oyun kurucusu, yaklaşık 10 ay önce yaşadığı ağır ACL sakatlığı sonrası henüz parkelere dönemedi. ESPN'den Tim MacMahon'a göre Irving'in dönüşü yakın görünmüyor ve sezonun geri kalanı için durumu belirsizliğini koruyor.

MacMahon, Howdy Partners podcast'inde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Karar verici koltukta Patrick Dumont otururken, görmek istedikleri şey ana çekirdeğin birlikte oynaması. Bu çekirdek Kyrie Irving, Anthony Davis ve Cooper Flagg. Ancak duyduklarıma göre Kyrie, takas tarihinden önce dönmeyecek."


MacMahon, Irving'in dönüşü olsa bile bunun sınırlı bir değerlendirme süresi sağlayacağını belirtti:
"Dönse bile bu çok küçük bir örneklem olur. Yani büyük bir karar verilmeden önce sağlıklı bir değerlendirme yapma lüksü olmayacak. Takas etmek ya da etmemek… Her iki durumda da bu çok büyük bir karar."

Deneyimli gazeteci sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu noktada Kyrie'nin bu sezon oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Oynamak istediğini biliyorum. Bunun onun için mi, yoksa franchise için mi en doğrusu olacağına bakılacak. Bunların netleşmesi gerekiyor."

Her ne kadar Utah Jazz maçı öncesinde yaptığı antrenman görüntüleri erken bir dönüş ihtimali yaratsa da, Irving'in sahaya dönüş takvimi hâlâ netleşmiş değil. Yıldız oyuncu, Mavs yardımcı antrenörü Phil Handy eşliğinde yaptığı çalışmalarda formda bir görüntü verdi.

Irving, geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğu dönemde Dallas formasıyla 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon Irving'den yoksun Mavericks, 14-24'lük dereceyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve şu anda Play-In hattının dışında bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
