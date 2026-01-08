08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Nicolo Zaniolo'dan Udinese'yi korkutan haber

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, maçta gol atan Zaniolo'nun sakatlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

calendar 08 Ocak 2026 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 11:41
Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo'dan Udinese'yi korkutan haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Udinese, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Udinese'nin gollerinde ağları Nicolo Zaniolo ve Jurgen Ekkelenkamp havalandırırken Torino'nun tek golü Cesare Casadei'den geldi.

Udinese'ye Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olan Zaniolo, bu sezon İtalyan ekibinde 19. maçına çıkarken ligde 5, toplamda 6 gole ulaştı. Zaniolo forma giydiği maçlarda 1 asist kaydetti.


"SAHA KOŞULLARINDAN KAYNAKLANDI"

Karşılaşmanın ardından DAZN'a konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zainolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Runjaic, Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi, "Udinese için çok önemli bir oyuncu. Dün antrenmanda dizinde bir sorun yaşadı. Yarın (bugün) durumunu göreceğiz, umarım hemen oynayabilir. Sorunların çoğu saha koşullarından kaynaklandı." dedi.

Zaniolo, Torino maçına ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Arthur Atta'ya bıraktı.

BU SEZON FORMU YÜKSEK

Nicolo Zaniolo, Udinese'de gösterdiği performansla İtalya'daki son 3 sezonunu yakaladı. Zaniolo, İtalya Serie A'da forma giydiği son 3 sezonda (Roma, Atalanta, Fiorentina) kaydettiği gol sayısına Udinese'ye formasıyla 19 maçta ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu, Udinese'den önce Serie A'daki son 3 sezonunda toplam 5 gol kaydetmişti.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.