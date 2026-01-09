09 Ocak
Süper Kupa'da başkanlar derbisi

Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finali, sahadaki rekabetin yanı sıra başkanlar açısından da ayrı bir anlam taşıyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek 16. Fenerbahçe derbisini, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise 2. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.
 
Sarı-lacivertli kulüpte 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk Galatasaray derbisini 1 Aralık 2025'te Kadıköy'de izledi. Fenerbahçe mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
 
Saran'ın başkan olduğu dönemde Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan lig maçını 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 2-1 mağlup oldu.
 
 
- Galatasaray, Özbek başkanlığında 15 derbide 6 galibiyet elde etti
 
Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig, kupa ve Süper Kupa'da 15 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.
 
Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.
 
Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.
 
2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 9 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
 
İki takım arasında oynanan son derbi, 1 Aralık 2025'te Kadıköy'deki lig maçıydı.
 
Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını Sane'nin golüyle önde kapatırken Fenerbahçe ise maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın golüyle skoru 1-1'e getirmişti.
 
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 15 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 17 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 8 golle karşılık verdi.
 
Galatasaray Kulübü'nün başkanı olarak 15 Fenerbahçe derbisine tanık olan Dursun Özbek; bu derbileri Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık dönemlerinde yaşadı.
 
 
- Saran futboldaki ilk kupasını kazanmak istiyor
 
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kupa heyecanını basketbolda yaşayan Sadettin Saran, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmanın mutluluğuna ulaşmıştı.
 
Saran, futboldaki ilk kupasını ise Galatasaray karşısında elde etmek istiyor. Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılı rakibini mağlup etmesi durumunda, Sadettin Saran 3,5 aylık başkanlık süresinde futboldaki ilk kupa mutluluğunu yaşayacak.
