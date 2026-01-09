09 Ocak
Süper Kupa finalinde gözler kalecilerde

Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finalinde sonucu iki takımın kalecileri belirleyebilir. Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Ederson'un performansı dev derbinin kaderinde kilit rol oynayacak.

09 Ocak 2026 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
 
İki takım, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
 
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek.
 
GALATASARAY KALESİ UĞURCAN'A YAKIN
 
Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.
 
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı.
 
Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 lig maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken 1 kez de topu ağlarında gördü.
 
GÜNAY, 9 MAÇIN 5'İNDE KALESİNİ GOLE KAPADI
 
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı.
 
Bu sezon 7 lig ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası müsabakasında kaleye geçen 34 yaşındaki kaleci, bu maçların 5'inde gole izin vermezken 4 müsabakada 5 gol yedi.
 
EDERSON, BU SEZON 9 MAÇTA GOL YEMEDİ
 
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, derbide kaleyi koruması bekleniyor.
 
Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında sahada eldiven giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.
 
TARIK ÇETİN, 3 MAÇ OYNADI
 
Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin, bu sezon 3 maçta görev aldı.
 
Bu sezon 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Tarık, bu müsabakaların birinde gole yemezken kalesinde 3 gol gördü.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
