Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor!

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, üst üste 3 kez maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

calendar 08 Ocak 2026 14:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brighton'a geçen sezon transfer olan ancak sakatlığı sonrası forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ise kalitesini ortaya koyuyor.

Sakatlıktan döndükten sonra teknik direktörü Fabian Hürzeler'in vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, formuyla dikkat çekiyor.

YİNE MAÇIN OYUNCUSU

Milli futbolcu, son oynanan ve 1-1 sona eren Manchester City maçının oyuncusu seçildi. Ferdi Kadıoğlu, bu maçla birlikte üst üste 3. (West Ham, Burnley, Manchester City) kez maçın oyuncusu ödülünün sahibi olmayı başardı.

SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton forması altında bu sezon toplamda 23 maçta süre buldu.

