Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor!

Brighton'a geçen sezon transfer olan ancak sakatlığı sonrası forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ise kalitesini ortaya koyuyor.



Sakatlıktan döndükten sonra teknik direktörü Fabian Hürzeler'in vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, formuyla dikkat çekiyor.



YİNE MAÇIN OYUNCUSU



Milli futbolcu, son oynanan ve 1-1 sona eren Manchester City maçının oyuncusu seçildi. Ferdi Kadıoğlu, bu maçla birlikte üst üste 3. (West Ham, Burnley, Manchester City) kez maçın oyuncusu ödülünün sahibi olmayı başardı.



SEZON PERFORMANSI



Ferdi Kadıoğlu, Brighton forması altında bu sezon toplamda 23 maçta süre buldu.



