Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin hiçbir döneminde takas talebinde bulunmayacağını açık bir dille ifade etti.
Antetokounmpo, Golden State Warriors'a 120-113 kaybedilen maçın ardından The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada,
"Böyle bir ihtimal asla olmayacak. Hiçbir zaman çıkıp 'takas istiyorum' dediğim bir an olmayacak," dedi.
Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Yunan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiçbir yere gitmiyorum. Bu takıma bağlıyım. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyorum. İyi basketbol oynamak istiyorum. Sağlıklı kalmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum."
Antetokounmpo, Bucks'a olan uzun vadeli bağlılığını da net biçimde dile getirdi:
"Planım kariyerimin sonuna kadar burada olmak. Eğer beni istemezlerse…"
Sahip olduğu güç ve kontrol sorulduğunda ise iki kez MVP seçilen yıldız,
"Karar verici ben değilim. Ben bir çalışanım," yanıtını verdi.
31 yaşındaki Antetokounmpo, geçen yazdan bu yana takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Özellikle Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında, dokuz kez All-Star seçilen oyuncu için olası bir takas görüşmesi yapıldığına dair haberler gündeme gelmişti.
Aralık ayı başında çıkan bazı haberlerde ise Antetokounmpo'nun, geleceğinin Milwaukee'de mi yoksa başka bir takımda mı olacağını değerlendirmek için kulüp yönetimiyle bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu bu iddiayı yalanlasa da, menajerinin Bucks yönetimiyle temas kurmuş olabileceğini kabul etti.
"Eğer menajerim Bucks'la geleceğim hakkında konuşuyorsa, bu onun kendi kararıdır," diyen Antetokounmpo,
"Günün sonunda ben menajerim için çalışmıyorum. Menajerim benim için çalışıyor," ifadelerini kullandı.
Antetokounmpo, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren, 3 yıl ve 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor.
Bucks Başantrenörü Doc Rivers da çarşamba günü çıkan söylentileri net bir şekilde reddetti.
"Takımın etrafında her gün bulunan biriyseniz ve bu haberleri gördüyseniz, gülersiniz," diyen Rivers,
"Giannis ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret vermedi. Bu, fikrinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez ama şu ana kadar böyle bir şey yok," ifadelerini kullandı.
Rivers sözlerine şöyle devam etti:
"Giannis Milwaukee'de olmayı seviyor. Bu takım için oynamayı seviyor. Bir gün fikri değişirse açıkçası şaşırırım. Ama basketbolda her şey olabilir."
Deneyimli koç, devam eden spekülasyonların oyuncu üzerinde baskı yarattığını da kabul ederek,
"Giannis iki ya da üç kez 'Buradayım, burayı seviyorum' demek zorunda kaldı," dedi.
16 galibiyet, 21 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alan Bucks, Play-In hattındaki Chicago Bulls'un bir maç gerisinde bulunuyor. Milwaukee, cuma günü Los Angeles Lakers ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde son altı maçta 4 galibiyet aldı.
"Maç kazanmak istiyorum," diyen Antetokounmpo,
"Son altı maçta 4-2'yiz. Önümüzde çok fazla maç var. Tamamen odaklandım. Fazlasıyla kilitlendim," sözleriyle kararlılığını yineledi.
Antetokounmpo, Golden State Warriors'a 120-113 kaybedilen maçın ardından The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada,
"Böyle bir ihtimal asla olmayacak. Hiçbir zaman çıkıp 'takas istiyorum' dediğim bir an olmayacak," dedi.
Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Yunan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiçbir yere gitmiyorum. Bu takıma bağlıyım. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyorum. İyi basketbol oynamak istiyorum. Sağlıklı kalmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum."
Antetokounmpo, Bucks'a olan uzun vadeli bağlılığını da net biçimde dile getirdi:
"Planım kariyerimin sonuna kadar burada olmak. Eğer beni istemezlerse…"
Sahip olduğu güç ve kontrol sorulduğunda ise iki kez MVP seçilen yıldız,
"Karar verici ben değilim. Ben bir çalışanım," yanıtını verdi.
31 yaşındaki Antetokounmpo, geçen yazdan bu yana takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Özellikle Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında, dokuz kez All-Star seçilen oyuncu için olası bir takas görüşmesi yapıldığına dair haberler gündeme gelmişti.
Aralık ayı başında çıkan bazı haberlerde ise Antetokounmpo'nun, geleceğinin Milwaukee'de mi yoksa başka bir takımda mı olacağını değerlendirmek için kulüp yönetimiyle bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu bu iddiayı yalanlasa da, menajerinin Bucks yönetimiyle temas kurmuş olabileceğini kabul etti.
"Eğer menajerim Bucks'la geleceğim hakkında konuşuyorsa, bu onun kendi kararıdır," diyen Antetokounmpo,
"Günün sonunda ben menajerim için çalışmıyorum. Menajerim benim için çalışıyor," ifadelerini kullandı.
Antetokounmpo, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren, 3 yıl ve 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor.
Bucks Başantrenörü Doc Rivers da çarşamba günü çıkan söylentileri net bir şekilde reddetti.
"Takımın etrafında her gün bulunan biriyseniz ve bu haberleri gördüyseniz, gülersiniz," diyen Rivers,
"Giannis ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret vermedi. Bu, fikrinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez ama şu ana kadar böyle bir şey yok," ifadelerini kullandı.
Rivers sözlerine şöyle devam etti:
"Giannis Milwaukee'de olmayı seviyor. Bu takım için oynamayı seviyor. Bir gün fikri değişirse açıkçası şaşırırım. Ama basketbolda her şey olabilir."
Deneyimli koç, devam eden spekülasyonların oyuncu üzerinde baskı yarattığını da kabul ederek,
"Giannis iki ya da üç kez 'Buradayım, burayı seviyorum' demek zorunda kaldı," dedi.
16 galibiyet, 21 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alan Bucks, Play-In hattındaki Chicago Bulls'un bir maç gerisinde bulunuyor. Milwaukee, cuma günü Los Angeles Lakers ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde son altı maçta 4 galibiyet aldı.
"Maç kazanmak istiyorum," diyen Antetokounmpo,
"Son altı maçta 4-2'yiz. Önümüzde çok fazla maç var. Tamamen odaklandım. Fazlasıyla kilitlendim," sözleriyle kararlılığını yineledi.