Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin hiçbir döneminde takas talebinde bulunmayacağını açık bir dille ifade etti.Antetokounmpo, Golden State Warriors'a 120-113 kaybedilen maçın ardından The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada," dedi.Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Yunan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:Antetokounmpo, Bucks'a olan uzun vadeli bağlılığını da net biçimde dile getirdi:Sahip olduğu güç ve kontrol sorulduğunda ise iki kez MVP seçilen yıldız,yanıtını verdi.31 yaşındaki Antetokounmpo, geçen yazdan bu yana takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Özellikle Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında, dokuz kez All-Star seçilen oyuncu için olası bir takas görüşmesi yapıldığına dair haberler gündeme gelmişti.Aralık ayı başında çıkan bazı haberlerde ise Antetokounmpo'nun, geleceğinin Milwaukee'de mi yoksa başka bir takımda mı olacağını değerlendirmek için kulüp yönetimiyle bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu bu iddiayı yalanlasa da, menajerinin Bucks yönetimiyle temas kurmuş olabileceğini kabul etti.diyen Antetokounmpo,ifadelerini kullandı.Antetokounmpo, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren, 3 yıl ve 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor.Bucks Başantrenörü Doc Rivers da çarşamba günü çıkan söylentileri net bir şekilde reddetti.diyen Rivers,ifadelerini kullandı.Rivers sözlerine şöyle devam etti:Deneyimli koç, devam eden spekülasyonların oyuncu üzerinde baskı yarattığını da kabul ederek," dedi.16 galibiyet, 21 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alan Bucks, Play-In hattındaki Chicago Bulls'un bir maç gerisinde bulunuyor. Milwaukee, cuma günü Los Angeles Lakers ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde son altı maçta 4 galibiyet aldı.diyen Antetokounmpo,sözleriyle kararlılığını yineledi.