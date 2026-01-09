09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Giannis'ten Bucks'a net mesaj: "Asla takas talep etmeyeceğim"

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin hiçbir döneminde takas talebinde bulunmayacağını açık bir dille ifade etti.

calendar 09 Ocak 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis'ten Bucks'a net mesaj: 'Asla takas talep etmeyeceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin hiçbir döneminde takas talebinde bulunmayacağını açık bir dille ifade etti.

Antetokounmpo, Golden State Warriors'a 120-113 kaybedilen maçın ardından The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada,
"Böyle bir ihtimal asla olmayacak. Hiçbir zaman çıkıp 'takas istiyorum' dediğim bir an olmayacak," dedi.

Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Yunan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiçbir yere gitmiyorum. Bu takıma bağlıyım. Bu takımı ayağa kaldırmak istiyorum. İyi basketbol oynamak istiyorum. Sağlıklı kalmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum."


Antetokounmpo, Bucks'a olan uzun vadeli bağlılığını da net biçimde dile getirdi:
"Planım kariyerimin sonuna kadar burada olmak. Eğer beni istemezlerse…"
Sahip olduğu güç ve kontrol sorulduğunda ise iki kez MVP seçilen yıldız,
"Karar verici ben değilim. Ben bir çalışanım," yanıtını verdi.

31 yaşındaki Antetokounmpo, geçen yazdan bu yana takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Özellikle Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasında, dokuz kez All-Star seçilen oyuncu için olası bir takas görüşmesi yapıldığına dair haberler gündeme gelmişti.

Aralık ayı başında çıkan bazı haberlerde ise Antetokounmpo'nun, geleceğinin Milwaukee'de mi yoksa başka bir takımda mı olacağını değerlendirmek için kulüp yönetimiyle bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu bu iddiayı yalanlasa da, menajerinin Bucks yönetimiyle temas kurmuş olabileceğini kabul etti.

"Eğer menajerim Bucks'la geleceğim hakkında konuşuyorsa, bu onun kendi kararıdır," diyen Antetokounmpo,
"Günün sonunda ben menajerim için çalışmıyorum. Menajerim benim için çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Antetokounmpo, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren, 3 yıl ve 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor.

Bucks Başantrenörü Doc Rivers da çarşamba günü çıkan söylentileri net bir şekilde reddetti.
"Takımın etrafında her gün bulunan biriyseniz ve bu haberleri gördüyseniz, gülersiniz," diyen Rivers,
"Giannis ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret vermedi. Bu, fikrinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez ama şu ana kadar böyle bir şey yok," ifadelerini kullandı.

Rivers sözlerine şöyle devam etti:
"Giannis Milwaukee'de olmayı seviyor. Bu takım için oynamayı seviyor. Bir gün fikri değişirse açıkçası şaşırırım. Ama basketbolda her şey olabilir."

Deneyimli koç, devam eden spekülasyonların oyuncu üzerinde baskı yarattığını da kabul ederek,
"Giannis iki ya da üç kez 'Buradayım, burayı seviyorum' demek zorunda kaldı," dedi.

16 galibiyet, 21 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alan Bucks, Play-In hattındaki Chicago Bulls'un bir maç gerisinde bulunuyor. Milwaukee, cuma günü Los Angeles Lakers ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde son altı maçta 4 galibiyet aldı.

"Maç kazanmak istiyorum," diyen Antetokounmpo,
"Son altı maçta 4-2'yiz. Önümüzde çok fazla maç var. Tamamen odaklandım. Fazlasıyla kilitlendim," sözleriyle kararlılığını yineledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.