10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-153'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-029'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-229'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Dev derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a fark

Galatasaray MCT Technic, derbide Beşiktaş'ı 16 sayı farkla mağlup etti.

calendar 10 Ocak 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dev derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-73 yendi.
 
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.
 
Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotun 7. dakikasında sarı-kırmızılılar, Gillespie ile farkı 7 sayıya kadar açtı: 17-10. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda Kamagate'nin etkili oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi ekip, son saniyelerde bulduğu sayıyla ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.
 
Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikayı 33-29 üstün tamamladı. Boyalı alanda skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 47-44 önde girdi.
 
İkinci yarıda siyah-beyazlılar hücum etmekte zorlanırken Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhsin Yaşar'ın serbest atıştan bulduğu basketle farkı çift haneye çıkardı: 62-52. McCollum ve Palmer ile öne çıkan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı.
 
Son periyotta da baskın oyunuyla farkı açan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı.
 
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.
 
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
 
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
 
Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5
 
Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1
 
1. Periyot: 23-22
 
Devre: 47-44
 
3. Periyot: 68-59
 
Beş faulle çıkan: 38.18 Robinson (Galatasaray MCT Technic)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.