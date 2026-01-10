10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-257'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

TOSFED Gala Gecesi, İstanbul'da yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2025 Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı.

TOSFED Gala Gecesi, İstanbul'da yapıldı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2025 sezonu ulusal şampiyona ve kupalarında dereceye giren sporcu ile takımlara ödülleri verildi.

TOSFED 2025 Gala Gecesi, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Törene TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Yönetim Kutulu üyeleri, sporcular, kulüplerin ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan başkan Eren Üçlertoprağı, 2025 yılı değerlendirmesinde, "Bu yılın en önemli gelişmesi İstanbul Park'ın federasyonumuza devredilmesiydi. Bize bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bize büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bu gelişme, Türkiye'de otomobil sporları tarihinin yeniden yazılmasına imkan sağladı. Buradan yeni Ayhancanlar, Aliler, Keremler ve birçok uluslararası şampiyon çıkaracağız." diye konuştu.


İstanbul Park'ı halka açtıklarını aktaran Üçlertoprağı, "2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nda 22 bin kişiyi aşkın seyirci ağırladık. Bu bizim geleceğe daha umutla bakmamızı sağladı. Diğer yandan da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvesi olarak değerlendirdik." dedi.

Üçlertoprağı, FIA'ya bağlı 145 federasyondan biri olduklarını dile getirerek, "Bu federasyonlar arasında en aktif ve Formula 1 pisti işleten tek federasyonuz. Formula 1 ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin verdiği yetki ve güçle inşallah Formula 1'i ülkemize geri döndürmek için tüm çabayı sarf ediyoruz. Ülkemizin gücü ve imkanları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Üçlertoprağı'nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Kulüpler, sponsorlar ve iş ortaklarına plaketler verildi.

Ardından Türkiye'yi yurt dışındaki farklı organizasyonlarda temsil eden ve başarı elde eden milli sporcular Ayhancan Güven, Alp Aksoy, Ali Türkkan, Oytun Albayrak, Uğur Soylu, İskender Zülfikari, Zeynep Çukurova, Koray Kamiloğlu, Temel Çamlıdağ, Ramazan Kaya, Murat Çuhadaroğlu, İbrahim Okyay, Sinan Çiftçi ile Berk Kalpaklıoğlu'na özel plaket takdim edildi.

 

- Ödül alanlar

Öne çıkan kategorilere göre dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası: Kerem Kazaz, Ali Türkkan, Buğra Banaz

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Kadın Pilot: Sevgi Aktürk, Hande Erdoğan, Sevcan Sağıroğlu

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Takımlar: GP Garage My Team, Team Petrol Ofisi

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Co-Pilot: Oytun Albayrak, Onur Ahıskalı, Kutay Ertuğrul

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Genç Pilot: Kerem Kazaz, Demir Sancaklı

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli İki Çeker: Hüseyin Çetmen, Ömer Faruk Çabuk, Burak Dalkılıç

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Kadın Co-Pilot: Begüm Uludağ, Asena Sancaklı

Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası: Evren Olcay, Alptekin Işıkalp, Faruk Sayın

AVIS Türkiye Pist Maxi Grup: Zekai Özen, Umut Göktaş

AVIS Türkiye Pist Süper Grup: Orçun İnce, Kaan Marangoz, Murat Gürakan

AVIS Türkiye Pist Takımlar: Texaco Team AMS, Erven Maden H2k Racing Team, Team ADD

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası: Mustafa Gül, Salih Ünsal, Melih Songur

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası: Burak Dağaltı, Mehmet Hüzmen, Cengiz Kabatepe

Türkiye Baja Otomobil Şampiyonası: Zeki Karaçaylı, Alper Sarper, Ahmet Tınkır

Türkiye Drift Şampiyonası: İbrahim Yücebaş, Ömer Mert Örs, Berfu Tutumlu

MOTUL Türkiye Karting Mini Kategori: Ali Sururi Akgün, Cem Karakömür, Uygar Arslan Bilgili

MOTUL Türkiye Karting Junior Kategori: Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras, Demir Sağım

MOTUL Türkiye Karting Senior Kategori: Ayşe Çebi, Onur Müldür, Ateş Birinci

MOTUL Türkiye Karting Master Kategori: Muratcan Eğilmez

MOTUL Türkiye Karting Senior Kategori Kadınlar: Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova

MOTUL Türkiye Karting Takımlar: Dynamic Racing Team, Borusan Otomotiv, Motorsport Emre Ergör Karting Team

TOSFED Micro Karting Kupası: Ali Ersin Yücesan, Aras Pınar, Yiğit Nedim Çelik

AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 1: Oğuz Alp Aral, Ahmet Aydınalp

AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 2: Demir Sancaklı, Baran Demirkan, Yasemin Erikli

AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 3: Engin Apaydın, Hasan Erdoğan

AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 4: Burak Başlık, Cem Yalın, Şevket Çınar

AVIS Türkiye Tırmanma Takımlar: GP Garage My Team

