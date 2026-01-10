Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı





Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.



Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe 'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü de, dün yaptığı açıklamada, transferi açıklamıştı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verilmişti.





OPSİYON KULLANILIRSA 1.2 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.