10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-258'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Göztepe'den Dwomoh atağı

Göztepe, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh'u bitiriyor.

10 Ocak 2026 14:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den Dwomoh atağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe, dış transferde orta saha ve hücum hattını genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Son dönemde Alexis Antunes ve Guilherme Luiz'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh'u gündemine aldı. Orta saha hattına fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla dikkat çeken genç bir takviye hedefleyen Göz Göz'de, teknik heyet oyuncuyu istiyor

KİRALIK FORMÜLÜ


Sezonun ikinci yarısında Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, kadro derinliğini artırmak için özellikle genç ve gelişime açık isimlere yöneliyor. Watford ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncuya ulaşmak için Göztepe yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama başta olmak üzere çeşitli formüller üzerinde duruyor. Bu sezon Watford formasıyla sınırlı süre alan Dwomoh sakatlık sorunları nedeniyle sadece 1 resmi maça çıktı.

Göztepe'nin ayrıca Kayserispor'un kalecisi Mehmet Şamil Öztürk'le görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki file bekçisi için Kayserispor yönetimiyle de masaya oturduğu ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.