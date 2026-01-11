11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

NBA'de Hornets, Jazz'ı 55 sayı farkla yendi!

Charlotte Hornets, NBA'de Utah Jazz'ı deplasmanda 150-95 mağlup ederek 55 sayılık farkla kazandı; gecenin diğer maçında San Antonio Spurs, Boston Celtics'i deplasmanda devirdi.

calendar 11 Ocak 2026 10:57
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, deplasmanda Utah Jazz'ı 55 sayı farkla 150-95 mağlup etti. 

Delta Center'da Jazz'a konuk olan Hornets, 9 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı maçı farklı kazanarak 14. galibiyetini aldı.

Hornets'ta Tre Mann 20, Brandon Miller 18 ve LaMelo Ball 17 sayıyla oynadı.



Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 26 ve Isaiah Collier 17 sayı üretti.

SPURS, CELTICS DEPLASMANINDA KAZANDI 

San Antonio Spurs, TD Garden'da konuk olduğu Boston Celtics'i 100-95 yendi.

Spurs'te Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox 21'er sayıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

Bu sezon 14. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Derrick White 29 ve Jaylen Brown 27 sayı kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
