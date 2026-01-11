11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Djiku'nun derbi sırasında paylaşımı olay oldu! Guendouzi göndermesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alexander Djiku'nun Süper Kupa finalinde Matteo Guendouzi'nin attığı gol sonrası yaptığı paylaşım viral oldu. Djiku'nun paylaşımı anında on binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'ya gönderdiği Alexander Djiku, Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı.

DJIKU'DAN DERBİ SIRASINDA FLAŞ PAYLAŞIM

Öte yandan Djiku'nun 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golün ardından yaptığı paylaşım bir anda viral oldu.

Kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numarayı sırtına geçiren Matteo Guendouzi'yi işaret eden Djiku'nun yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
