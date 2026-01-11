Djiku'nun derbi sırasında paylaşımı olay oldu! Guendouzi göndermesi

Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'ya gönderdiği Alexander Djiku, Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı.
DJIKU'DAN DERBİ SIRASINDA FLAŞ PAYLAŞIM
Öte yandan Djiku'nun 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golün ardından yaptığı paylaşım bir anda viral oldu.
Kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numarayı sırtına geçiren Matteo Guendouzi'yi işaret eden Djiku'nun yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
6 🤷🏽♂️😁
