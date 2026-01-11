Fenerbahçe'den Süper Kupa'ya dev prim!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa için kesenin ağzını açmış ve derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) ödül dağıtma sözü vermişti.
Sarı-lacivertli futbolcular, yaşanan zaferin ardından büyük ödülü alma hakkı da kazanmış oldu.
