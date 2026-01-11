11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Fenerbahçe'den Süper Kupa'ya dev prim!

Fenerbahçe Yönetimi, Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından futbolculara için 1.5 milyon euro prim verecek.

calendar 11 Ocak 2026 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa için kesenin ağzını açmış ve derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) ödül dağıtma sözü vermişti.

Sarı-lacivertli futbolcular, yaşanan zaferin ardından büyük ödülü alma hakkı da kazanmış oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
