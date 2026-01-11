11 Ocak
Erman Toroğlu: "Fenerbahçe, çok takımın başını yakar"

Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbi mücadelesini değerlendirdi.

calendar 11 Ocak 2026 11:11
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe, çok takımın başını yakar'
Paylaş:

Paylaş:



Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbi mücadelesini köşesinde değerlendirdi. 

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı:

"F.BAHÇE, HER ŞEYİYLE DOĞRU İŞLER YAPTI"



"Fenerbahçe, her şeyiyle doğru işler yaparak Galatasaray'ı yendi. 90 dakika boyunca Fenerbahçe, Galatasaray'a istediğini yaptı. Çok akıllı oynadılar. Galatasaray'ın üstüne fazla gitmediler. Çünkü Galatasaray'ın üstüne gidersen senin arka tarafına çok iyi sarkar. O alanı Galatasaray'a bırakmadılar."

"FENERBAHÇE ÇOK TAKIMIN BAŞINI YAKAR"

"Ligde oynanacak ikinci yarı maçlarında Fenerbahçe çok takımın başını yakar. Fenerbahçe akıllanmış, nokta transferler yapmaya başlamış. Samsun'dan alınan Musaba, çabuk ve süratli adam. Yeni alınan Fransız orta saha Guendouzi çabuk adam. Zaten kadroda olan Kerem çabuk adam. Duran da öyle... Bu adamlar Türkiye Ligi'nde çok etkili olurlar. Bizim lig ağır oynanıyor. Süratli ve çabuk adamlar kilitleri çabuk açarlar. Fenerbahçe, bunun meyvelerini toplar."

"4. DAKİKADAKİ POZİSYON BANA GÖRE PENALTI" 

"Maçın 4. dakikasındaki penaltı pozisyonu, bence net penaltı. Şunu diyebilirler, "Arkadaşından geldi"... O kadar mesafede kolunu o kadar açamazsın. Bazıları kurtarmaya çalışacaktır ama benim yorumuma göre net penaltı. Aynı hakem, 20. dakikadaki el pozisyonunu veriyor, nasıl olacak bu iş? Pozisyonlar aynı. Biri ceza sahası içinde olunca korku var, cesaret yok."



