Amedspor'dan Kocaelispor'a Syrota hamlesi

Kocaelispor'un başarılı savunmacısı Oleksandr Syrota'ya Trendyol 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Amedspor'un oyuncu için girişimlere hazırlandığı öğrenildi.

AMEDSPOR TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Amedspor, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Kocaelispor'da forma giyen Oleksandr Syrota'ya çevirdi.

Yeşil-kırmızılı ekibin, yetenekli savunmacıyı kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Kocaelispor cephesinde ise teklifin kulüp yönetimi tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

YABANCI KONTENJANI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Oleksandr Syrota'nın transferine ilişkin oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Başarılı savunmacının Amedspor'a transfer olması durumunda Kocaelispor'un kadrosunda 1 yabancı oyuncu kontenjanı açılacağı ve bu durumun transfer planlamasında önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (Özgür Kocaeli)