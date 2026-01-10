10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-153'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-029'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-229'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Karşıyaka perdeyi Afyon'da açıyor

Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarıya 11 Ocak'ta Afyonspor deplasmanında başlayacak.

calendar 10 Ocak 2026 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka perdeyi Afyon'da açıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışının güçlü adayı Karşıyaka sezonun ikinci yarısına 11 Ocak Pazar günü Afyonspor deplasmanında başlayacak.

Afyon Zafer Stadı'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Afyon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği statta deplasman tribününde koltuk olmadığı gerekçesiyle konuk Karşıyaka taraftarları maçı tribünden izleyemeyecek. Kaf-Kaf'ta bahis soruşturmasında aldıkları 45 günlük hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan yıldız golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır bu maçla yeşil sahalara dönecek.

İKİ TRANSFER DAHA

Karşıyaka ara transfer döneminde 2 takviye daha yaptı. Yeşil-kırmızılılar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi Samandağspor'dan orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu (23) ve orta saha oyuncusu Hüseyin Gündüz'le (24) sözleşme imzaladı. Karşıyaka, ara transferde sol bek Cumali Turhan'dan sonra BAL'dan üçüncü transferini yapmış oldu. Yeşil-kırmızılılar ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı kiralamıştı. Transfer yasağını kaldıran İzmir ekibi bu oyuncuların lisanslarını çıkardı.


Devre arasında Muşspor'a satılan Ferdi'nin yanı sıra Namık Barış (Somaspor), Selahattin (Altınordu), Bayram (Tire 2021) ve Mehmet Güneş'in (Malatya Yeşilyurt) ayrıldığı Karşıyaka'da 600 bin euro bonservis bedeliyle Maribor'a satılacak olmasına rağmen sezon sonuna kadar takımda kalacak yıldız adayı Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nda olduğu için forma giyemeyecek. Grupta ilk yarıda 15 maçta 11 galibiyet alan Kaf-Kaf 36 puanla ikinci sırada yer alıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
