Denizli İdmanyurdu'nda iki takviye daha

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizli İdmanyurdu, son olarak Van Spor FK altyapısında oynayıp sezonun ilk yarısını boşta geçiren sağ kanat Ömer Arda Bilici (19) ve Bornova 1877'den sağ bek Emre Akbulut (26) ile anlaştığını duyurdu.



Emre ilk yarıda 12 lig maçında görev yaptı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Ömer Arda ve Emre Akbulut'a Denizli İdman Yurdu formamız altında başarılar dileriz" denildi. Kırmızı-siyahlılar bu transferlerden önce Nazilli Spor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Salih Yiğit'i kadrosuna katmıştı.







