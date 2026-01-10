Beşiktaş'ta Jorgensen denklemi!

Beşiktaş'ın kaleci transferindeki ilk adayı olan Chelseali Filip Jorgensen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Maviler'in bu kontenjanın dolu olmasından dolayı Beşiktaş'ın ilgilendiği Jorgensen'i sadece bonservisiyle gönderme düşüncesi vardı. Ancak Chelsea'nin sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırıp Ipswich Town'a kiralamyı düşündüğü öğrenildi.
Paez, Ipswich Town'a kiralanırsa; Chelsea yurt dışına bir kiralık oyuncu daha yollayabilecek.
Bunun gerçekleşmesi haline İngiliz ekibinin Jorgensen'in Beşiktaş'a kiralanmasına izin vermesi bekleniyor.
Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Danimarkalı eldivenin Beşiktaş'a sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
BU SEZON JORGENSEN
Bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 6 maçta 9 gol yiyen Jorgensen'in Maviler ile olan kontratı 2031'de sona erecek.
