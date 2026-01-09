İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi

Galataaray, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye derbilerinde başarılı performans sergiledi.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde sadece 4 gol gördü.
