09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Boluspor, Van'da 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u Dean Liço'nun golüyle 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

calendar 09 Ocak 2026 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor, Van'da 3 puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.
 
Stat: Van Atatürk
 
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter
 
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 59 Bekir Can Kara), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hostikka (Dk. 77 Medeni Bingöl), Traore (Dk. 85 Erdem Seçgin), Emir Bars, Cedric
 
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 90+3 Harun Alpsoy), Işık Kaan Arslan, Lima, Kouagba, Devran Senyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Can Arda Yılmaz), Liço, Barış Alıcı (Dk. 83 Abdulsamet Kırım), Arda Usluoğlu (Dk.58 Mustafa Alptekin Çaylı)
 
Gol: Dk. 31 Dean Liço (Boluspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 5 Kouagba, Dk. 44 Doğan Can Davas, Dk. 75 Balbudia, Dk. 79 Liço, Dk. 92 Lima (Boluspor), Dk. 44 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Traore, Dk. 69 Bekir Can Kara, Dk. 90+3 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.