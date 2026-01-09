09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
2-273'
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
0-1DA
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-075'

Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 yenerek adını finale yazdırdı.

calendar 09 Ocak 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut 'u 66-64 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 24, Oblak 6, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora Yamaner 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 3, Johannes 3

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 11, Ndour 9, Ceren Akpınar 3, Delaere, Melek Uzunoğlu, Holesinska 5

1. Periyot: 20-19

Devre: 37-36

3. Periyot: 47-45

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
