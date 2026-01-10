09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
3-3
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
1-2
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-2

TOFAŞ–Cholet Basket serisi Bursa'ya taşındı!

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ikinci maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket'e karşı 105-86 mağlup olurken seride de 1-1 eşitlik sağlandı.

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ikinci maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket'e karşı 105-86 mağlup olurken seride de 1-1 eşitlik sağlandı.

Maça iyi başlayan Fransız ekibi, ilk çeyreği 25-16 önde kapatırken devreye de 53-36'lık avantajla girdi.

Üçüncü çeyreği de 77-60 önde geçen Cholet Basket, maçı da 105-86'lık skorla kazandı.

TOFAŞ, serinin ilk maçında kendi sahasında Cholet Basket'i 89-75 mağlup etmişti.

Bu maçlar sonunda seride 1-1 eşitlik sağlanırken 14 Ocak Çarşamba günü Bursa'da oynanacak son maçta eşleşmenin galibi belli olacak ve iki galibiyete ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.