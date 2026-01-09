09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-026'
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Fenerbahçe Opet başantrenörü Mendez: "Kim gelirse savaşacağız"

Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, Çimsa ÇBK Mersin maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Ocak 2026 21:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet başantrenörü Mendez: 'Kim gelirse savaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale kalan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Maçın ardından AA muhabirine konuşan Mendez, Çimsa ÇBK Mersin'in de hak ederek Denizli'ye geldiğini belirterek, "Bize karşı da özellikle birinci derece çok iyi maç çıkardılar. Oyuncularımızla da gurur duyuyorum. Fenerbahçe olarak da kazanmak için buradayız. Sonuçtan da memnunum. Takımla uğraşıyorum ve onların en iyi olması için zaten emek harcıyorum. Fark etmiyor. Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Sevgi Uzun ise maçın kendileri için güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bence izlemek anlamında da çok keyifli bir maç oldu. İlk yarıya geride girdik. Bizim için mental olarak üçüncü periyoda iyi başlamak çok önemliydi. Galibiyet için tabii ki mutluyuz. Bir yarı final ama önümüzde bir final var. Kupayı inşallah evimize geri götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.