Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişiyor!

TFF, Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için saat değişikliğine gidebilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 20.30'dan 17.30'a almayı planlıyor.
KULÜPLERDEN YEŞİL IŞIK
İki kulüp de TFF'nin önerisini kabul etti. Yayıncı Kuruluş, maç saatinin 17.30 yerine biraz daha geç saate alınmasını istiyor. TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yayıncı Kuruluş maç saatini netleştirmek için dörtlü görüşme yapıyor.
Yapılacak son değerlendirmenin ardından derbi için karar verilecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.
