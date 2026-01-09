Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde hem transfer süreci hem de kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



"ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR"



Transferde yavaş kalındığı yönündeki soruya yanıt veren Buruk, mevcut kadroya güvendiğini belirterek, "Çok iyi bir kadromuz var. Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak ama diğer oyuncularımız hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Transferin her zaman kulübün kontrolünde olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.Yoğun fikstür ve transfer sürecinin kendisi için de zorlayıcı olduğunu dile getiren Buruk,diyerek Galatasaray taraftarına mesaj verdi.