Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde hem transfer süreci hem de kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
"ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR"
Transferde yavaş kalındığı yönündeki soruya yanıt veren Buruk, mevcut kadroya güvendiğini belirterek, "Çok iyi bir kadromuz var. Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak ama diğer oyuncularımız hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.
"DOĞRU OYUNCULARI, DOĞRU ZAMANDA GETİRECEĞİZ"
Transferin her zaman kulübün kontrolünde olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmesiyle ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih edeceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zamanımız var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz" ifadelerini kullandı.
"EN KISA SÜREDE TAKVİYELER OLACAK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Yoğun fikstür ve transfer sürecinin kendisi için de zorlayıcı olduğunu dile getiren Buruk, "Hem maç oynuyoruz hem de sürekli transferle ilgili görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var. En kısa sürede takviyeler olacak, kimsenin şüphesi olmasın" diyerek Galatasaray taraftarına mesaj verdi.