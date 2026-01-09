Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers ve başantrenör JJ Redick'in bu sezon benimsediği hesap verebilirlik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.NBA Countdown programına konuk olan Malone, Redick'in oyuncularını kamuoyu önünde eleştirme alışkanlığının, Lakers'ın ihtiyacı olmayan bir gürültü yarattığını ve zamanla biriken dikkat dağıtıcı unsurlara dönüştüğünü savundu.diyen Malone, sözlerini şöyle sürdürdü:Malone, Lakers çevresindeki söylemleri de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:Malone, Lakers'ın savunma kimliğine de dikkat çekti:Redick, son haftalarda Lakers'ın savunma çabasını ve istikrarsızlığını açıkça eleştirmesiyle dikkat çekmiş, saha içi uygulamalardan duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu yaklaşım bazı kesimlerce dürüstlük olarak görülse de, Malone'a göre bu durum, özellikle güçlü karakterlerin bulunduğu soyunma odalarında güveni yıpratabilecek bir risk taşıyor.