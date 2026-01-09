09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-164'
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Malone'dan JJ Redick'e eleştiri: "Bu kadar gürültüye gerek yok"

Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers ve başantrenör JJ Redick'in bu sezon benimsediği hesap verebilirlik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi

09 Ocak 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers ve başantrenör JJ Redick'in bu sezon benimsediği hesap verebilirlik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.

NBA Countdown programına konuk olan Malone, Redick'in oyuncularını kamuoyu önünde eleştirme alışkanlığının, Lakers'ın ihtiyacı olmayan bir gürültü yarattığını ve zamanla biriken dikkat dağıtıcı unsurlara dönüştüğünü savundu.

"Ben, bu tür konuşmaların bire bir yapılması gerektiğine inananlardanım. Soyunma odasında, takımın önünde oyuncuları uyarırsınız," diyen Malone, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her sezona girerken amacınız mümkün olduğunca az dikkat dağıtıcı unsurla ilerlemek olmalı."


Malone, Lakers çevresindeki söylemleri de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"NBA'de kazanmak zaten zor. Bir de JJ'nin oyuncularını kamuoyu önünde eleştirmesi, LeBron'un yeterince top alamadığını söylemesi, DeAndre Ayton'ın aynı şekilde top talep etmesi derken bu takımın etrafında şu anda çok fazla gürültü var."

Malone, Lakers'ın savunma kimliğine de dikkat çekti:
"Savunma yapmadığınızda bir kimlik oluşturmak çok zor. Kritik anlarda iyisiniz ama bu galibiyetlerin çoğu yüzde 50'nin altında takımlara karşı geldi. Her gece hangi Lakers takımını izleyeceğinizi bilmiyorsunuz."

Redick, son haftalarda Lakers'ın savunma çabasını ve istikrarsızlığını açıkça eleştirmesiyle dikkat çekmiş, saha içi uygulamalardan duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu yaklaşım bazı kesimlerce dürüstlük olarak görülse de, Malone'a göre bu durum, özellikle güçlü karakterlerin bulunduğu soyunma odalarında güveni yıpratabilecek bir risk taşıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
