Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers ve başantrenör JJ Redick'in bu sezon benimsediği hesap verebilirlik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.
NBA Countdown programına konuk olan Malone, Redick'in oyuncularını kamuoyu önünde eleştirme alışkanlığının, Lakers'ın ihtiyacı olmayan bir gürültü yarattığını ve zamanla biriken dikkat dağıtıcı unsurlara dönüştüğünü savundu.
"Ben, bu tür konuşmaların bire bir yapılması gerektiğine inananlardanım. Soyunma odasında, takımın önünde oyuncuları uyarırsınız," diyen Malone, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her sezona girerken amacınız mümkün olduğunca az dikkat dağıtıcı unsurla ilerlemek olmalı."
Malone, Lakers çevresindeki söylemleri de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"NBA'de kazanmak zaten zor. Bir de JJ'nin oyuncularını kamuoyu önünde eleştirmesi, LeBron'un yeterince top alamadığını söylemesi, DeAndre Ayton'ın aynı şekilde top talep etmesi derken bu takımın etrafında şu anda çok fazla gürültü var."
Malone, Lakers'ın savunma kimliğine de dikkat çekti:
"Savunma yapmadığınızda bir kimlik oluşturmak çok zor. Kritik anlarda iyisiniz ama bu galibiyetlerin çoğu yüzde 50'nin altında takımlara karşı geldi. Her gece hangi Lakers takımını izleyeceğinizi bilmiyorsunuz."
Redick, son haftalarda Lakers'ın savunma çabasını ve istikrarsızlığını açıkça eleştirmesiyle dikkat çekmiş, saha içi uygulamalardan duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu yaklaşım bazı kesimlerce dürüstlük olarak görülse de, Malone'a göre bu durum, özellikle güçlü karakterlerin bulunduğu soyunma odalarında güveni yıpratabilecek bir risk taşıyor.
