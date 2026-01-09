Fransa Milli Takımı'ndan Guendouzi-Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerin beşinci Fransız futbolcusu oldu.
Fransa Milli Takımı Instagram hesabı üzerinden Matteo Guendouzi için şans dileğinde bulundu.
İşte o paylaşım:
"Lazio'da iki buçuk sezonun ardından Matteo Guendouzi Fenerbahçe'ye katılıyor. Yeni maceranda başarılar Matteo."
🇫🇷 Fransa Milli Takımı'ndan Matteo Guendouzi'ye mesaj var;
- "Fenerbahçe'de başarılar dileriz." pic.twitter.com/mWIv7waYEG
— Sporx (@sporx) January 9, 2026