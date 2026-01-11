11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Beşiktaş'tan 5 milyon euro'luk teklife ret

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Braga'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

calendar 11 Ocak 2026 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan 5 milyon euro'luk teklife ret
Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz için Portekiz temsilcisi Braga'dan resmi teklif geldi.

5 MİLYON EURO'YA RET

5 milyon Euro vermek isteyen Portekiz ekibi, sonraki satıştan düşük bir yüzde önerdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki orta saha için gelen bu teklifi yeterli bulmadı.

İKİ KRİTER VAR

Siyah-beyazlıların Demir Ege için iki kriteri var. Bunlardan ilkinin, orta saha takviyelerini tamamlamak, diğerinin ise teklif edilen rakamın ve sonraki satıştan pay maddesinin artırılması olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
