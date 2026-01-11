Beşiktaş'tan 5 milyon euro'luk teklife ret

Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz için Portekiz temsilcisi Braga'dan resmi teklif geldi.
5 MİLYON EURO'YA RET
5 milyon Euro vermek isteyen Portekiz ekibi, sonraki satıştan düşük bir yüzde önerdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki orta saha için gelen bu teklifi yeterli bulmadı.
İKİ KRİTER VAR
Siyah-beyazlıların Demir Ege için iki kriteri var. Bunlardan ilkinin, orta saha takviyelerini tamamlamak, diğerinin ise teklif edilen rakamın ve sonraki satıştan pay maddesinin artırılması olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
