Fenerbahçe'den transferde tam isabet!

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bunun meyvesini Süper Kupa maçlarında aldı.
ANTHONY MUSABA
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi olan Anthony Musaba, Süper Kupa yarı final maçında eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Hollandalı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında iki asist yaptı ve finalin yolunu açtı.
FİNALDE GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa final maçından önce ise kadrosunu Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile güçlendirdi.
Guendouzi, finalde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı ve kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Fransız orta saha ayrıca Galatasaray - Fenerbahçe finalinin de oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe, bu isimler dışında Beşiktaş'tan eski oyuncusu Mert Günok'u da kadrosuna katmıştı. Mert Günok ise sarı-lacivertlilere geri dönüşünün ardından henüz süre almadı.
HÜCUMA SIRA GELDİ
İki yeni transferlerinden önemli katkı alan Fenerbahçe, gözünü hücum hattına yapacağı takviyeye çevirdi.
Fenerbahçe'nin listesinde Atalanta'dan Ademola Lookman ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu haftadan itibaren bu isimler için önemli adımlar atması bekleniyor.
