11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Fenerbahçe'den transferde tam isabet!

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazandı. Sarı-lacivertlilerde iki yeni transfer Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi, Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.

calendar 11 Ocak 2026 10:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den transferde tam isabet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bunun meyvesini Süper Kupa maçlarında aldı.

ANTHONY MUSABA

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi olan Anthony Musaba, Süper Kupa yarı final maçında eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Hollandalı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında iki asist yaptı ve finalin yolunu açtı.

FİNALDE GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa final maçından önce ise kadrosunu Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile güçlendirdi.


Guendouzi, finalde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı ve kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Fransız orta saha ayrıca Galatasaray - Fenerbahçe finalinin de oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe, bu isimler dışında Beşiktaş'tan eski oyuncusu Mert Günok'u da kadrosuna katmıştı. Mert Günok ise sarı-lacivertlilere geri dönüşünün ardından henüz süre almadı.

HÜCUMA SIRA GELDİ

İki yeni transferlerinden önemli katkı alan Fenerbahçe, gözünü hücum hattına yapacağı takviyeye çevirdi.

Fenerbahçe'nin listesinde Atalanta'dan Ademola Lookman ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu haftadan itibaren bu isimler için önemli adımlar atması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.