Guendouzi derbide oynayacak mı? Tedesco'dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"GUENDOUZI İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİZ"
Guendouzi'nin forma durumu ve sahada göstereceği performansa ilişkin soruya yanıt veren Tedesco, Fransız orta sahanın henüz kısa süre önce maç oynadığına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Ne kadar süre alacağı şu an çok net değil. Kendisiyle konuşacağız ve buna göre karar vereceğiz" dedi.
"PRIME DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"
Guendouzi'nin karakterine vurgu yapan Tedesco, "O her zaman kazanmak ister, winner bir oyuncu. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Bu bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
"HERKES ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"
Transfer sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tedesco, "Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını sahada göreceğiz. Tek isteğimiz, burada oynarken keyif alması" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.