09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0DA
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-190'
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Guendouzi derbide oynayacak mı? Tedesco'dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuştu.

calendar 09 Ocak 2026 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 20:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Guendouzi derbide oynayacak mı? Tedesco'dan açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"GUENDOUZI İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİZ" 

Guendouzi'nin forma durumu ve sahada göstereceği performansa ilişkin soruya yanıt veren Tedesco, Fransız orta sahanın henüz kısa süre önce maç oynadığına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Ne kadar süre alacağı şu an çok net değil. Kendisiyle konuşacağız ve buna göre karar vereceğiz" dedi.

"PRIME DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"



Guendouzi'nin karakterine vurgu yapan Tedesco, "O her zaman kazanmak ister, winner bir oyuncu. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Bu bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Transfer sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tedesco, "Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını sahada göreceğiz. Tek isteğimiz, burada oynarken keyif alması" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.