07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Manchester United, Burnley ile yenişemedi!

İngiltere Premier League'nin 21. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 08 Ocak 2026 01:10 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 02:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Burnley ile yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.

Turf Moof Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru lehine çevirdi.


Burnley pes etmedi ve 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca taraflar birer puanla yetindi.

Bu beraberlikle Burnley puanını 13'e yükseltirken, Manchester United ise 32 puana ulaştı.

Üst üste 3. beraberliğini alan Manchester United, bir sonraki haftada dev derbide Manchester City'yi ağırlayacak. 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen 13 puanlı Burnley ise Liverpool'a konuk olacak.

MANCHESTER UNITED, FLETCHER YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, U18 teknik direktörü Darren Fletcher yönetiminde sahaya çıktı.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.