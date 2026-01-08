Manchester United, Burnley ile yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.Turf Moof Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı'ın talihsiz kendi kalesine golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, 50 ve 60. dakikalarda'nun golleriyle skoru lehine çevirdi.Burnley pes etmedi ve 66. dakikada'nin golüyle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca taraflar birer puanla yetindi.Bu beraberlikle Burnley puanını 13'e yükseltirken, Manchester United ise 32 puana ulaştı.Üst üste 3. beraberliğini alan Manchester United, bir sonraki haftada dev derbide Manchester City'yi ağırlayacak. 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen 13 puanlı Burnley ise Liverpool'a konuk olacak.Geçtiğimiz günlerde Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, U18 teknik direktörü Darren Fletcher yönetiminde sahaya çıktı.Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesi bekleniyor.