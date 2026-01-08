08 Ocak
Galatasaray'da mutlu son: Can Armando Güner

Galatasaray, ara transferde Borussia Mönchengladbachlı Can Armando Güner'in transferinde sona geldi; genç futbolcu 9 Ocak'ta İstanbul'a gelecek ve cumartesi Fenerbahçe derbisinde statta olacak.

calendar 08 Ocak 2026 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferinde Can Armando Güner'in transferinde sona geldi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ


HT Spor'un haberine göre genç futbolcu, 9 Ocak Cuma günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Öte yandan genç yıldızın İstanbul'a inişinin ardından cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde statta olması bekleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anlaşarak resmi süreci büyük ölçüde tamamladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Mönchengladbach'a ödeyeceği bedelin yaklaşık 200-250 bin Euro olacağı belirtiliyor.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giydi. Babası Türk olan genç futbolcu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. 

 

