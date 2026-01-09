08 Ocak
Arsenal-Liverpool
0-0
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
1-2
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
2-2
08 Ocak
AC Milan-Genoa
1-1
08 Ocak
PSG-Marsilya
6-3

Ergin Ataman: "Türk olmaktan gurur duyuyorum"

EuroLeague'in 21. haftasında Virtus Bologna'yı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

calendar 09 Ocak 2026 01:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'
EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında Panathinaikos sahasında Virtus Bologna'yı 84-71 mağlup etti.
 
Maçın ardından Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.
 
Irkçı söylemlere maruz kaldığını söyleyen Ergin Ataman, "İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana, Türk olduğumu ve Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum." ifadelerini kullandı.
 
Panathinaikos'un her zaman kupa için mücadele ettiğini dile getiren Ataman, "20 tane yerel kupam var. Son 10 yılda değil, son 5 yılda 3 EuroLeague'im var. Biz Panathinaikos'sak, Avrupa'nın en iyi kulübüysek, sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Ve kendime inanıyorum." dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
