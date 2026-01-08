Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası: Ruben Amorim sesleri

Benfica'nın Braga'ya 3-2 yenilerek kupaya veda etmesi, yönetim için sabırların tükenmesine neden oldu.Bu gelişmenin ardından Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündeme gelirken, teknik direktör adayları arasında kulübün eski oyuncularından Ruben Amorim ön plana çıktı.TalkSport'ta yer alan haberde, kısa süre önce Manchester United'daki görevinden ayrılan Ruben Amorim'in Benfica teknik direktörlüğü için en güçlü isim olduğu belirtildi.Haberde ayrıca Mourinho'nun sözleşmesinde bulunan özel bir madde sayesinde, yaz aylarında herhangi bir tazminat ödemeden kulüpten ayrılabileceği ifade edildi.Futbolculuk döneminde uzun yıllar Benfica formasını terleten 40 yaşındaki Amorim'in, kulüp kültürünü iyi bilmesi ve şu anda serbest durumda olması, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi basın toplantısında, Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya yanıt vermişti.Mourinho,sorusuna karşılık şu ifadeleri kullanmıştı: