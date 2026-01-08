08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
0-01'
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası: Ruben Amorim sesleri

Benfica'nın kupadan elenmesi sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, boşta olan eski futbolcusu Ruben Amorim'i teknik direktörlük için güçlü aday olarak görüyor.

calendar 08 Ocak 2026 20:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası: Ruben Amorim sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'nın Braga'ya 3-2 yenilerek kupaya veda etmesi, yönetim için sabırların tükenmesine neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündeme gelirken, teknik direktör adayları arasında kulübün eski oyuncularından Ruben Amorim ön plana çıktı.

TalkSport'ta yer alan haberde, kısa süre önce Manchester United'daki görevinden ayrılan Ruben Amorim'in Benfica teknik direktörlüğü için en güçlü isim olduğu belirtildi.


Haberde ayrıca Mourinho'nun sözleşmesinde bulunan özel bir madde sayesinde, yaz aylarında herhangi bir tazminat ödemeden kulüpten ayrılabileceği ifade edildi.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Benfica formasını terleten 40 yaşındaki Amorim'in, kulüp kültürünü iyi bilmesi ve şu anda serbest durumda olması, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.

BİR ADIM GERİDEN
MOURINHO'DAN AMORIM AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi basın toplantısında, Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya yanıt vermişti.

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullanmıştı:

"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum.

Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde.

Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.