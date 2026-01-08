08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Emeka Friday Eze, Sarıyer'e kiralandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Nijeryalı futbolcusu Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

calendar 08 Ocak 2026 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emeka Friday Eze, Sarıyer'e kiralandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Nijeryalı futbolcusu Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
 
Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer Kulübüne geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Emeka Friday Eze'ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz. SMS Grup Sarıyer Kulübündeki futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Bu sezon başında Çorum FK'ye katılan Eze, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 resmi maçta 8 golle takımına katkı sağladı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.