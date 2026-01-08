Kartal Kayra Yılmaz: 'Ayrılmayacağım! Buradayım'

Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, teklifler olmasına rağmen şu anda siyah-beyazlılardan ayrılmak istemediğini ve kulübün de bu yönde bir kararı olmadığını söyledi.
İşte Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleri:
"Kampımız iyi geçiyor. Artık zaten sonuna yaklaştık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ara bizim için iyi oldu eksikleri gidermek ve daha da iyi olmak adına. Son günlerimiz kampta. Sonra İstanbul'a döneceğiz ve hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Çok güzel bir aile ortamı olduğunu söyleyebiliriz."
FENERBAHÇE DERBİSİ
"Bir derbi oynadık ve galip geldik. Bu bizim için çok değerliydi. İlk devredeki kötü gidişatı, biraz da olsun kapatma adınaydı. Moral verici bir galibiyet oldu. Fenerbahçe galibiyeti bizim için ekstra bir motivasyon oldu."
TEKLİFLER
"Ben sürekli kiralık gittim ve buraya geri döndüm. Bu sene de aynısı oldu. Kiralık oynadığımda da aklım Beşiktaş'taydı. Döndüğümde nasıl daha iyi hizmet edebilirim diye düşünüyordum. Son iki senede özellikle, Kayserispor'un da burada çok emeği var. Onlara teşekkür ederim. Son iki sene benim için inanılmaz keyifliydi ve gelişimim açısından iyiydi. Şu anda da iyi gidiyor. İlk devreyi istediğimiz gibi bitiremedik ama ikinci yarıda daha farklı bir Beşiktaş görecekler izleyenler."
"UMARIM KALICI OLACAĞIM"
"Burada oynamayı hayal ediyorum. Küçüklüğümden bu yana bu formaya hizmet etmek isteyen birisiyim. Bu sene en fazla oynadığım sezon oldu. Umarım daha da kalıcı olacağım. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."
TEKLİFLER
"Hocayla henüz birebir olarak görüşmedim ama ekibiyle iletişim halindeyim. Teklifler oldu ama şu anda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Avrupa'dan da teklifler vardı ama şu anda kulübün böyle bir düşüncesi yok. İkinci yarıya en iyi şekilde başlayacağım. Transferin bitmesine daha var. Ne olacağını bilemem ama şu anda kulübün de benim de öyle bir düşüncem yok. Buradayım."
"SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ"
"Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere çıkartmak istiyoruz. Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa ve şampiyonluktur. İkinci devre var. Her şeye sıfırdan başlayacağız, böyle düşünüyoruz. En iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum."
AVRUPA HEDEFİ
"Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Taraftarı olduğum bir kulübün oyuncusuyum ve bu kulübün büyüklüğünü biliyorum. Camianın beklentisini biliyorum. Buranın büyüklüğünü, nasıl hizmet edeceğimi biliyorum. İnanılmaz güzel bir duygu bu. Tabii ki Avrupa hedefim de var ama burada uzun yıllar oynadıktan sonra doğru zaman geldiğinde Avrupa hayalim gerçek olur diye düşünüyorum. Bu senenin başında da Avrupa'dan teklifler vardı ama Beşiktaş'ın tutumu böyle olunca ben her zaman Beşiktaş'ta kalmayı tercih ederim."
TARAFTARA MESAJI
"Bu takıma inanmaya, güvenmeye devam etsinler. İkinci yarıda çok daha iyi bir Beşiktaş görecekler. Bize güvensinler, destek olmaya devam etsinler. Biz Beşiktaş'ı hak ettiği yere getireceğiz."
