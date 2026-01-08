08 Ocak
Atalanta'dan Fenerbahçe'ye Lookman şartı!

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için girişimlerine devam ediyor. Atalanta, transfer gerçekleşirse bile bunun 28 Ocak tarihinden sonra olmasını istiyor.

calendar 08 Ocak 2026 11:45 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 11:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız ismi Ademola Lookman için girişimlerine devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VE RET

Sarı-lacivertlilerin Lookman için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmeyen Atalanta, Nijeryalı yıldız için bonservisli teklifleri kabul etmeyi düşünüyor.

ATALANTA'NIN DİĞER ŞARTI

Atalanta'nın Lookman transferi için başka bir şartı daha bulunuyor. İtalyan ekibinin bu transferde bir diğer şartı da anlaşma sağlansa bile transferin 28 Ocak tarihinden sonra olmasını istiyor.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının bittiği tarih olduğu için (28 Ocak) Avrupa'da yol haritasını görmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI


Atalanta'da bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

