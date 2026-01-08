Atalanta'dan Fenerbahçe'ye Lookman şartı!

Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız ismi Ademola Lookman için girişimlerine devam ediyor.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VE RET
Sarı-lacivertlilerin Lookman için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmeyen Atalanta, Nijeryalı yıldız için bonservisli teklifleri kabul etmeyi düşünüyor.
ATALANTA'NIN DİĞER ŞARTI
Atalanta'nın Lookman transferi için başka bir şartı daha bulunuyor. İtalyan ekibinin bu transferde bir diğer şartı da anlaşma sağlansa bile transferin 28 Ocak tarihinden sonra olmasını istiyor.
Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının bittiği tarih olduğu için (28 Ocak) Avrupa'da yol haritasını görmek istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta'da bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
