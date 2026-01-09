Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe!

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finali öncesi hava durumu endişe yaşatıyor.
İstanbul'da dün (perşembe) başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun bugün (cuma) yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor.
VALİLİK UYARDI
Valilik yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir'de yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.
