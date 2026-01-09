08 Ocak
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe!

Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi hava durumu endişe yaratıyor.

09 Ocak 2026 08:08
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finali öncesi hava durumu endişe yaşatıyor.

İstanbul'da dün (perşembe) başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun bugün (cuma) yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor.


VALİLİK UYARDI

Valilik yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir'de yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
