Anadolu Efes, Milano'da da tutunamadı!

EuroLeague'in 21. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu.

calendar 10 Ocak 2026 00:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 00:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Milano'da da tutunamadı!
EuroLeague'in 21. haftasında Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya konuk oldu.

Allianz Cloud Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Olimpia Milano, 87-74'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de 5'i üst üste olmak üzere 15. yenilgisini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise 11. galibiyetini aldı.



Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, iyi savunma yaptığı ve doğru hücumlar sonucunda 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kai Jones ile etkili olan ve farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

EA7 Emporio Armani Milan, ikinci yarıda önemli bir geri dönüşe imza attı. Leday'in peş peşe kazandırdığı basketlerle skoru lehine çeviren ve Anadolu Efes'e sadece 8 sayı atma şansı tanıyan EA7 Emporio Armani Milan, 3. periyodu 62-57 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Anadolu Efes karşısında dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 18 sayıya kadar çıkaran EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 87-74 galip ayrıldı.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Saso Petek (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)

EA7 Emporio Armani Milan: Brown, Brooks 31, Shields 2, Leday 15, Booker 4, Mannion 2, Bolmaro 12, Ricci, Guduric 13, Nebo 8, Flaccadori

Anadolu Efes: Lee 19, Weiler-Babb 12, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, Jones 8, Loyd 3, Smits, Dozier 10, Swider 5

1. Periyot: 16-27

Devre: 38-49

3. Periyot: 62-57

Beş faulle çıkan: 39.10 Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milan)

  




Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.