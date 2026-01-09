09 Ocak
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.

calendar 09 Ocak 2026 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün çeşitli gerekçelerle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

