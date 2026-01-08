Haber Tarihi: 08 Ocak 2026 10:44 -
Güncelleme Tarihi:
08 Ocak 2026 10:44
Okullar Tatil mi? 9 Ocak Yarın Hangi İllerde Okullar Tatil?
9 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olan iller listesi ve valilik açıklamaları.
Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, yerini şiddetli don ve buzlanma riskine bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yaptığı "kuvvetli buzlanma" uyarıları sonrası, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Henüz 9 Ocak için ülke genelini kapsayan bir tatil kararı gelmemiş olsa da, bazı illerde yerel yönetimlerin hazırlıkları sürüyor.
9 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?Bugün itibarıyla (8 Ocak Perşembe), Valiliklerden 9 Ocak 2026 Cuma gününe yönelik henüz resmi bir kar tatili duyurusu yapılmamıştır. Ancak gece saatlerinde beklenen aşırı soğuklar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı eğitim yapan ilçelerde kararların akşam geç saatlerde netleşmesi bekleniyor.İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUMİstanbul: İstanbul'da geçtiğimiz hafta Şile, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de uygulanan tatillerin ardından şu an için yeni bir uyarı bulunmuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle İstanbul'da yarın eğitimin normal seyrinde devam etmesi öngörülüyor.Ankara: Başkentte etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanma riski takip ediliyor. Ankara Valiliği'nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi.TATİL İHTİMALİ OLAN BÖLGELERMeteorolojik verilere göre, 9 Ocak Cuma günü aşağıdaki bölgelerde buzlanma nedeniyle yerel tatil kararları gelebilir:Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime ara verilebilir.İç Anadolu: Sivas, Kayseri ve Yozgat gibi illerin yüksek kesimlerinde taşımalı eğitim için risk analizleri yapılıyor.15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?Kar tatili bekleyen öğrenciler için sömestr tatili müjdesi de yaklaşıyor. MEB takvimine göre:
Karneler ne zaman verilecek? 16 Ocak 2026 Cuma günü.15 Tatil başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.Not: Kar tatili kararları her ilin mülki amirliği (Valilik) tarafından o sabahın veya bir önceki akşamın hava şartlarına göre anlık olarak alınmaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.