Miraç Kandili Ne Zaman? 2026 Diyanet Tavimi Tarihi

İslam aleminde "ilahi rahmet ve huzur mevsimi" olarak kabul edilen üç ayların içerisinde yer alan mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili, 2026 yılında Ocak ayında karşılanacak. Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu özel gün için milyonlarca vatandaş, "Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2026 dini günler listesiyle birlikte, bu mukaddes yolculuğun anılacağı gece belli oldu. İşte 2026 Miraç Kandili takvimi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre; 2026 yılı Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecektir. Müslümanlar, Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan bu geceyi ibadet ve dualarla ihya edecekler.

Miraç, kelime anlamı olarak "göğe çıkma, yükselme" demektir. İslam inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), bu gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail (a.s.) rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya (İsra), oradan da semaya yükselerek ilahi huzura kabul edilmiştir. Beş vakit namazın farz kılındığı, Bakara Suresi'nin son iki ayetinin (Amenerrasulü) indirildiği ve şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesinin verildiği bu gece, Müslümanlar için büyük bir lütuf kapısıdır.

2026 yılında idrak edilecek olan diğer önemli günlerin tarihleri ise şu şekildedir:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Diyanet kaynaklarına göre, kandil günlerinde oruç tutulmasına dair kesin bir hüküm olmamakla birlikte, bu mübarek günlerin gündüzünü oruçla, gecesini ise ibadetle geçirmek faziletli kabul edilmektedir. 15 Ocak Perşembe gününü oruçlu geçirmek isteyen vatandaşların yanı sıra, Cuma gününe (16 Ocak) sarkan vakitlerde de ibadetler devam etmektedir.