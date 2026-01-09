Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Okul: 'Amacımız derbi oynamaktı'

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut'u 66-64 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in başantrenörü Fırat Okul, "Bizim de amacımız zaten finale kalıp bu derbiyi oynamaktı." dedi.



Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okul, maçın çok büyük bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.



Ligde Emlak Konut maçını kaybettiklerini hatırlatan Okul, "Onun da rövanşını almak istiyorduk. Ama bugün en zor yoldan oyuncularım bunu başardı. Maçın sonunda kazanmak çok değerliydi. Hangi yoldan olursa olsun kazanmak çok değerliydi. Sonunda inancımızı kaybetmedik. Ne kadar geriye düşsek de kazanmayı bildik. Bugün dış şutlar girmeyince gerçekten sıkıntıya girdik. Maç bir anda 20 sayıya da gidebilirdi. 9-10 sayılık bir fark yakalamıştık. Ama rahat şutları kaçırınca işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyun bizim adımıza krize girdi." diye konuştu.

Okul, maçı kazanmanın önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:Sarı-kırmızılı oyuncu Elif Bayram ise zor bir mücadele olduğunu anlatarak şunları konuştu: