09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Miroslav Stoch: "Fenerbahçe benim ikinci evim"

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch, "Kendi ülkemde bu kadar tanınmıyordum. Burası artık benim ikinci evim, oğlum da burada doğdu." dedi.

calendar 09 Ocak 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Miroslav Stoch: 'Fenerbahçe benim ikinci evim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Özel bir organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Puskas Ödülü'nden, Fenerbahçe kariyerinden, sarı-lacivertli taraftarlara ve Süper Kupa finaline kadar önemli açıklamaları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptı.

'PUSKAS ÖDÜLÜ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ AMA…'

Kazandığı FIFA Puskas Ödülü hakkında konuşan Slovak futbolcu, takım başarısına verdiği önemi vurgulayarak, "Puskas ödülü beni çok mutlu etti ama aslında takım olarak kazanılan kupaları ve ödülleri tercih ederim. O ödülü almak da beni çok heyecanlandırdı. O gün benim için muhteşem geçti, çok mutlu ve heyecanlıydım. Yine de her zaman takım başarıları benim için ön planda" ifadelerini kullandı.


'FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BENİ ŞAŞIRTTI'

Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme değinen Stoch, sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünden etkilendiğini belirterek, "Negatif bir şey söyleyemem ama pozitif anlamda kulübün büyüklüğü beni gerçekten şaşırtmıştı. Chelsea'den geldim ve Fenerbahçe de Chelsea gibi çok büyük bir kulüp. Kendi ülkemde bu kadar tanınmıyordum. Burası artık benim ikinci evim, oğlum da burada doğdu" diye konuştu.

'TARAFTARLA ARAMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR'

Fenerbahçe taraftarıyla olan ilişkisini de anlatan Stoch, "Fenerbahçe taraftarıyla harika bir bağım var. Sanal medyadan hala çok sayıda mesaj alıyorum. Taraftarla aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki bağ gerçekten çok kuvvetli" dedi.

'UNUTAMADIĞIM GOL PUSKAS'A GİDEN GOLDÜ'

Sarı-lacivertli formayla attığı goller arasında en özeli sorulan Stoch, "Fenerbahçe'de en unutamadığım gol, Puskas Ödülü'nü almama vesile olan goldü" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞINI HİSSEDİYORUM'

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline dair görüşlerini de paylaşan Stoch, "Umarım Fenerbahçe kazanır. Uzun yıllar sonra ilk kez Fenerbahçe'nin kazanacağını hissediyorum. İnşallah kupayı Fenerbahçe alır" diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.